Zuleyka Rivera causa polémica por una foto con famoso personaje de WhatsApp

Desde el éxito de “Despacito” en el 2017, la carrera de Zuleyka Rivera tomó más fuerza que nunca al protagonizar el video junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Los ojos están puestos sobre la sexy modelo acaparando la atención de millones de personas en todo el mundo.

Y este 14 de febrero, la exreina de belleza causó polémica por una extraña fotografía que compartió en sus redes sociales.

La puertorriqueña publicó una imagen donde aparece en bikini junto al famoso personaje de Whatsapp conocido por su gran miembro masculino.

A modo de montaje, este polémico hombre está detrás de Zuleyka mientras la abraza con un brazo y con el otro sostiene su parte íntima.

"My Valentine's is better than yours" (Mi San Valentín es mejor que el tuyo) escribió junto a la foto que causó sensación en las redes sociales.

Su eterno amor

Entre críticas y burlas, la modelo logró reunir hasta 66 mil likes. Pero momentos después dejó ver quién es su verdadero amor en este 14 de febrero.

Se trata de su pequeño hijo Sebastián José, de tan solo 5 años de edad, a quien le dio una sorpresa con globos.

Zuleyka tocó a la puerta del salón de clases donde se encontraba su hijo y, entre besos y abrazos, le dio malvaviscos y le dijo lo mucho que lo ama.