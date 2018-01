Actor mexicano se le ofreció a productor para conseguir trabajo

El actor mexicano Arturo Vásquez pasó varios meses sin conseguir un papel en alguna telenovela de Televisa que tuvo que recurrir a algo inesperado.

Hijo del cantante Alberto Vásquez, el artista reveló el programa "Ventaneando" que en momento de su carrera sintió que desaprovechaban su talento.

Con la crisis por delante, tuvo que recurrir a técnicas que ahora están en todos los medios.

"Les llegué a decir: 'Me urge la chamba, tómame, hazme tuyo', pero me dijeron que no iba por ahí la cosa. Fue hace bastante tiempo, pero todavía me acuerdo", dijo.