Actor Carlos Peniche que vivía como indigente apareció renovado para confesar todo

La situación en la que se encontró al actor mexicano Carlos Peniche consternó a muchos.

Él fue fue captado por las cámaras de "Ventaneando" durmiendo en la calle, sobreviviendo de lo que la gente le daba.

Aunque proviene de una familia de actores, el sobrino de Arturo Peniche e hijo de Alejandra ya no pasaba sus días en los foros de televisión.

Estuvo en la intemperie y viviendo como indigente.

En el programa de TV Azteca se presentó una primera parte de la historia del actor, tras encontrarlo en una colonia popular del sur de la Ciudad de México.

Carlos platicó con la reportera del programa de Pati Chapoy, y además de contarle que está tranquilo, relató lo que vive.

"Mi mujer me quitó el dinero, me quitó la casa; me quitó 250 mil pesos en efectivo, me quitó las tarjetas. Mi mamá está en Los cabos, mi tío Arturo en Miami; mi tío Flavio en Estados Unidos también. ¡Todos están perdidos!", aseguró.