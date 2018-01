Revelan qué productores de Televisa ofrecieron papeles protagónicos a cambio de sexo

Tour en bici! @vbucardo @ptorres @leribeirolima @danielekreling @carlajulianamello @nereyda_san @ari_ana_res @julieta.delira @juliazechinato @ianasteshevskaia @aanardi @tamararayen @jorgem1977

A post shared by @ elgueromex on Jan 2, 2018 at 12:46pm PST