Danik de “Acapulco Shore” rompe el silencio y confiesa la razón de su extrema delgadez

Desde hace algún tiempo, las fotografías de Danik en sus redes sociales llamaron la atención de sus seguidores al mostrarse muy delgada.

La integrante de “Acapulco Shore” mostraba su abdomen, pero lo que más resaltaba eran sus marcadas costillas y sus delgados brazos.

Cuando eres de verdad, te sobra todo lo que es de mentira👌🏻🤙🏻 A post shared by Danik Michell (@danikmichell) on Sep 10, 2017 at 6:12pm PDT

Cuando se estrenó la tercera temporada de “Super Shore”, en la cual también participó, su cambio físico fue más notorio que nunca y comentarios como “Qué le pasó?”, “¿Por qué está tan flaca?”, “La asaltaron y le robaron el trasero”, inundaron las redes sociales.

Sin embargo, en entrevista con el programa “Vaya vaya”, la modelo confesó la verdad detrás de su gran pérdida de peso.

“Como demasiado; recaí en un problema que tenía de salud, pero la verdad ahorita ya estoy bien, terminé súper bien. Me dio un virus, una bacteria que es difícil de controla, fue un problema fuerte, serio. No estoy sufriendo ningún problema alimenticio, estoy comiendo más", explicó.

Dale a cada día la oportunidad de convertirse en el mejor día de tu vida. 🤙🏻🖤 @gofitnessmx A post shared by Danik Michell (@danikmichell) on Sep 25, 2017 at 9:51am PDT

¿Y el novio?

Además, Danik también fue cuestionada sobre el rompimiento con su entonces novio antes de que participara en “Super Shore 3”.

La estrella de televisión comentó que la ruptura no fue a causa del beso que se dio con Igor en el segundo capítulo.

“Sí, nos dimos un poquito; estábamos jugando verdad o reto, entonces me tocó, me sacrifiqué por la bandera. Es completamente punto y a parte, ahorita esa relación ya terminó, esa relación terminó super bien, le deseo la mejor felicidad del mundo, no hubo ningún problema, terminamos por razones externas al programa, fue más como interior de '¿sabes qué? ahorita no es momento, tú por tu lado, yo por el mío', y si algún día el destino quiere, vale, pero pues ahorita yo estoy feliz”.