Danik de “Acapulco Shore” sube la temperatura en fotos con poca ropa para la revista H para Hombres

La integrante de “Acapulco Shore”, Danik, fue la belleza invitada a posar con poca ropa para la edición de octubre de la revista H para Hombres.

Cuando se dio a conocer la noticia, únicamente se había compartido una fotografía donde la modelo lucía una camiseta amarrada a la cintura y ropa interior negra.

Pero ahora, la revista para caballeros dio a conocer las demás imágenes candentes donde la estrella de televisión presume sus curvilíneos atributos.

Ya sea con lencería de color de rojo o negro, la integrante de “Acapulco Shore” levantó bajas pasiones en sus miles de fanáticos.

Incluso, en una imagen donde aparece en un asiento de piloto con un intercomunicador, Danik aparece totalmente desnuda.

¡Inicia tu día disfrutando la belleza de nuestra espectacular portada de octubre, @danikmichell! Lánzate por tu Revista H Para Hombres de este mes ¡YA ESTÁ A LA VENTA! A post shared by Revista H para hombres (@h_para_hombres) on Sep 29, 2017 at 8:14am PDT

Los fanáticos de la modelo aplaudieron la belleza de la mexicana con comentarios como “Una portada que vale la pena”, “Hermosa princesa”, “Qué mujerón”, “Derrocha sensualidad”, “Una verdadera mujer”, “Me muero por tener la revista”, “Estas si son portadas sensuales”.

¡No te pierdas HOY 4 de octubre a las 8:00 Pm el #FacebookLiveDeH con @danikmichell! A post shared by Revista H para hombres (@h_para_hombres) on Oct 2, 2017 at 11:25am PDT

“Estoy muy contenta, disfrutando, me bloqueo de la emoción. Me sentí muy a gusto, muy profesional todo”, dijo Danik en una entrevista sobre esta candente sesión de fotos.

¡H'ros, los dejamos con nuestra espectacular portada de octubre, Danik Michell! A post shared by Revista H para hombres (@h_para_hombres) on Sep 25, 2017 at 10:06am PDT

Dentro de la entrevista, la joven de 21 años se define como “autosuficiente” y “súper hot”.

“No estoy en contra, tengo mi preferencia sexual que son los hombres. Y tampoco me niego, no ha pasado, pero no me cierro a las opciones”, respondió al ser cuestionada sobre si estaría con una mujer.

A cerca de su participación en la tercera temporada de “Super Shore”, Danik explicó: “Es un giro inmenso, te vas a otro país y la verdad es que es otra cultura completamente diferente. Desde el habla hasta la manera de vestir, aprendes de todo. Más allá de las vacaciones, regresé con un plus más”.