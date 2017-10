Danik destapa sus atributos en un sensual video detrás de cámaras para la revista H

Danik Michell engalanó dos portadas especiales de octubre de la Revista H para Hombres con sugerentes outfits.

Y, después de que el medio mexicano compartiera algunas de las sensuales fotografías que incluye la edición de este mes, ahora publicaron el tan esperado video del detrás de cámaras.

La integrante de “Acapulco Shore” empezó posando con looks completos como un sexy conjunto de lencería traslúcida de color negro acompañado de una chaqueta de aviador.

Para esta tarde los dejamos con nuestra escultural portada de octubre, @danikmichell A post shared by Revista H para hombres (@h_para_hombres) on Oct 9, 2017 at 12:07pm PDT

Pero poco a poco, la despampanante modelo se fue despojando de las prendas hasta quedar topless usando únicamente una braga muy coqueta que resaltaba sus curvas traseras.

El video de aproximadamente 3 minutos ya cuenta con más de 77 mil reproducciones en YouTube y ha sido uno de los más aclamados desde que se supo que Danik sería la estrella invitada a posar sin ropa.

Ya sea con lencería de color de rojo o negro, la integrante de “Acapulco Shore” levantó bajas pasiones en sus miles de fanáticos.

Incluso, en una imagen donde aparece en un asiento de piloto con un intercomunicador, Danik aparece totalmente desnuda.

¡No te pierdas HOY 4 de octubre a las 8:00 Pm el #FacebookLiveDeH con @danikmichell! A post shared by Revista H para hombres (@h_para_hombres) on Oct 2, 2017 at 11:25am PDT

Dentro de la entrevista, la joven de 21 años se define como “autosuficiente” y “súper hot”.

“No estoy en contra, tengo mi preferencia sexual que son los hombres. Y tampoco me niego, no ha pasado, pero no me cierro a las opciones”, respondió al ser cuestionada sobre si estaría con una mujer.