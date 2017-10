La actitud de Mariah Carey ante el tiroteo en Las Vegas causó indignación entre seguidores

Mariah Carey fue entrevistada por el programa matutino del Reino Unido “Good Morning Britain” sobre sus próximos shows navideños.

Sin embargo, los presentadores no pudieron evitar preguntarle su opinión sobre la matanza ocurrida ayer en Las Vegas.

“Nadie lo hubiera esperado, está mal, en realidad no sé qué decir”, expresó la artista quien recientemente tuvo una residencia en esta ciudad para dar una serie de conciertos.

La respuesta de la cantante dejó entrever que en realidad no estaba muy enterada de lo sucedido y esto causó un poco de molestia entre sus seguidores.

Pero lo que más le molestó a la audiencia es que, durante toda la entrevista, Carey estuvo recostada sobre un sillón, posando de forma sugerente, con un árbol navideño al fondo.

Muchos consideraron que esto no era apropiado, específicamente porque aún no es época navideña y porque su forma de sentarse mientras hablaba de la masacre en Las Vegas fue poco respetuoso ante la situación.

Momentos después, la cantante escribió en su cuenta de Twitter:

Horrified to hear about the shooting in #LasVegas. My thoughts are with the victims and their families. Praying for everyone's safety 🙏💔

— Mariah Carey (@MariahCarey) October 2, 2017