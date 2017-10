Líderes mundiales expresan su pesar por la matanza en Las Vegas

Jornada dura para Estados Unidos y el mundo. La noche del domingo, un hombre identificado como Stephen Paddock abrió fuego en contra de una multitud reunida para un concierto en Las Vegas, dejando un saldo de 58 muertos y más de 500 heridos.

El sospechoso, quien se encontraba atrincherado en el piso 32 del hotel-casino Mandalay Bay, se quitó la vida justo antes de que las fuerzas de seguridad llegaran hasta donde estaba.

Horas después de la tragedia, diferentes líderes mundiales se unieron a la consternación expresada temprano por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien calificó el incidente como un “acto de pura maldad”.

A través de las redes sociales, los mandatarios de países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Perú, entre otros, manifestaron sus condolencias al pueblo norteamericano.

En este difícil momento acompaño al pueblo estadounidense tras el terrible tiroteo en Las Vegas que dejó decenas de muertos y heridos — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 2, 2017

Consternada por las muertes de Las Vegas. Mis pensamientos están con las familias de las víctimas y el pueblo de Estados Unidos. — Michelle Bachelet (@mbachelet) October 2, 2017

Expreso, en nombre de Colombia, nuestras más sinceras condolencias a EE.UU. tras tiroteo en Las Vegas. Estamos con ustedes @realDonaldTrump — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 2, 2017

En nombre de Ecuador, nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos en Las Vegas. — Lenín Moreno (@Lenin) October 2, 2017

Mis condolencias y solidaridad con el pueblo y gobierno de Estados Unidos ante los terribles hechos en Las Vegas. — Salvador Sánchez (@sanchezceren) October 2, 2017

México condena y lamenta el trágico tiroteo en Las Vegas. Nuestra solidaridad y pensamientos están con las víctimas y sus familias. — Enrique Peña Nieto (@EPN) October 2, 2017

Profunda consternación por el acto de violencia ocurrido en Las Vegas; mis oraciones con las víctimas, familiares y Pueblo estadounidense. — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) October 2, 2017

Mis condolencias a los familiares de las víctimas del terrible acto en Las Vegas. Mis oraciones están con ustedes y el pueblo estadounidense — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) October 2, 2017

El gobierno de Brasil deploró los hechos violentos a través de un comunicado en el que expresaba su cercanía con las familias de las víctimas.

En este mismo sentido se pronunció el gobierno de Guatemala, mediante un texto publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Otras personalidades estadounidenses, como los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton y la líder demócrata Nancy Pelosi, también acudieron a las redes sociales para publicar mensajes de solidaridad.

Michelle & I are praying for the victims in Las Vegas. Our thoughts are with their families & everyone enduring another senseless tragedy. — Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2017

Thinking of the victims and responders in Las Vegas. This should be unimaginable in America. — Bill Clinton (@BillClinton) October 2, 2017

Horrified and heartbroken by the awful tragedy in #LasVegas last night. Praying for those lost, wounded & waiting for news from loved ones. — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) October 2, 2017

Alrededor del mundo, líderes de naciones como Australia, Canadá, Noruega, el Reino Unido y Suecia, entre otros, también enviaron tuits de condolencias. También hizo lo propio el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Australia mourns with America tonight after shocking senseless attack in Las Vegas. — Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) October 2, 2017

Words fail this morning. The friendship & support of Canadians is with the victims in Las Vegas & the people of the US. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 2, 2017

Horrified by the brutal shootings in #lasvegas. My condolences and deepest sympathy to the victims, the wounded and their loved ones. #dkpol — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) October 2, 2017

PM – The UK’s thoughts are with the victims and the emergency services responding to the appalling attack in Las Vegas. — UK Prime Minister (@Number10gov) October 2, 2017

Horrified to learn about dead and wounded in Las Vegas. Our thoughts are with the victims, their families and friends and the US. — SwedishPM (@SwedishPM) October 2, 2017

Appalled by the shooting in Las Vegas. My thoughts are with the victims, their families and the American people. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 2, 2017

El atacante, calificado por las autoridades como un “lobo solitario”, era un hombre blanco de 64 años, sin antecedentes penales. Al menos ocho rifles fueron hallados en su habitación.