VIDEO. Habló el hermano del autor de la matanza en Las Vegas

“Era mi hermano. Es como si un asteroide hubiera caído del cielo”, dijo Eric Paddock, hermano del supuesto autor del tiroteo que dejó al menos 58 muertos en Las Vegas.

El pistolero fue identificado como Stephen Paddock, de 62 años, quien se encontraba atrincherado en el piso 32 del hotel-casino Mandalay Bay. Desde allí, abrió fuego en contra de una multitud que presenciaba un concierto al aire libre. Posteriormente, se quitó la vida.

El ataque dejó, además, más de 500 personas heridas y generó luto en todo el país.

Lee también: Las desgarradoras imágenes que muestran el pánico y dolor tras tiroteo en Las Vegas

Horas después de la tragedia, los medios entrevistaron a Eric, quien dijo todavía no poder creer lo que había sucedido.

“It's like an asteroid fell out of the sky… It just makes no sense”: Las Vegas gunman’s brother speaks to CNN https://t.co/xWKf9980VZ pic.twitter.com/Xlp1qssMa9

— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 2, 2017