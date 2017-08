Kylie Jenner confesó la razón por la que terminó su relación con Tyga

Después de que hace unos meses Kylie Jenner y Tyga confirmaron su separación, la estrella de televisión se sinceró con sus fanáticos sobre el tema.

En el más reciente episodio del reality show “Life of Kylie”, la empresaria confesó que no hubo drama al terminar la relación o que se tratara de una tercera persona involucrada.

La más pequeña del clan Kardashian explicó que ella tomó la decisión ya que es muy joven para tener un noviazgo demasiado formal con alguien mucho mayor que ella.

Cuando Tyga estaba en la ciudad, prácticamente vivía en la casa de Kylie y ella, incluso, cuidaba del hijo que su novio tuvo hace años junto a Blac Chyna, King Kairo.

“Entre T y yo no sucedió nada malo. Siempre nos unirá un vínculo muy fuerte. No hubo ninguna pelea. Decidimos, bueno, yo decidí que soy muy joven. No quiero mirar atrás dentro de cinco años y sentir que me perdí algo, que él hizo que me lo perdiera, especialmente porque T no es para nada el tipo de persona que querría hacer algo así”, señaló Jenner.