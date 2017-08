La sexy asistente personal de Kylie Jenner podría robarle miles de seguidores

Sin dudas, Kylie Jenner es una de las personalidades juveniles más influyentes en estos momentos. Y llegar a formar parte del equipo que trabaja con ella no es nada fácil.

Sin embargo, una joven venezolana logró convertirse en la asistente personal de la modelo, siendo casi como su mano derecha.

Se trata de Victoria Villarroel, una joven de 24 años que desde hace unos meses trabaja muy de cerca con la estrella de “Life of Kylie” en Kylie Communications.

Desde su empleo, se logró ganar la confianza de la socialité y comenta que trabajar con ella ha sido genial.

A post shared by vito🌹 (@victoriavillarroel) on Aug 1, 2016 at 6:27pm PDT

En un video publicado en la aplicación personal de Kylie, la asistente personal contó cómo fue que conoció a su jefa.

“Es gracioso. Recuerdo que guardé mi número en su teléfono como ‘Victoria la princesa’, como si fuera una persona súper confiada de sí misma.

Entré [a su casa] y recuerdo que ella se acababa de despertar, la vi bajar las escaleras y alguien dijo como ‘Hey, Kylie, ésta es Victoria, tu nueva asistente’, y yo dije ‘Hey’. Me miró y me dijo algo y yo no podía entender- Así que dije ‘Lo siento, ¿qué quieres decir?’ No pude entenderla y ella lo dijo tres veces más. Yo estaba como, “mie***, no sé lo que estás diciendo. Me sentí muy frustrada”.