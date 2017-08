El viento traiciona a Kylie Jenner y expone su secreto para tener una figura curvilínea

Al estilo de Marilyn Monroe, Kylie Jenner sufrió un vergonzoso momento frente a los paparazzi. La estrella de televisión regresaba a su carro después de haber almorzado con su mejor amiga, Jordyn Woods, cuando mostró de más.

La empresaria llevaba un diminuto vestido rojo que fue fácilmente levantado con el viento, dejando ver lo que llevaba debajo de la prenda.

Aunque muchos esperaban ver una sexy pieza de lencería, en realidad Kylie llevaba una faja.

La más pequeña del clan Kardashian usaba un Spanx estilo short de color piel, manteniendo la discreción de su ropa interior.

Rápidamente, su guardaespaldas corrió hasta la estrella de televisión para evitar que su vestido se volviera a levantar, pero no logró que los paparazzi obtuvieran la fotografía del momento.

La faja de Kylie no era una secreto ya que hace unos años ella misma compartió en sus redes sociales que utilizaba una prenda de estas para moldear su curvilínea figura.

Kylie Jenner just revealed her Spanx secret pic.twitter.com/BcjVyWERA8

Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede dentro de la familia Kardashian. En ocasiones pasadas, su madre de 61 años, Kris Jenner, también ha sido fotografiada usando esta prenda moldeadora.

Al igual que Kim Kardashian, quien ha lucido su figura en faja en varias ocasiones.

"SPANX are my best friend!" –@kimkardashian 👑✨👑✨ We love a celeb who loves her shapewear. pic.twitter.com/9qRQut7EF1

— Hourglass Angel (@HourglassAngel) February 5, 2017