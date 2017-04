Belinda comparte un adelanto de su colaboración con Steve Aoki y fans enloquecen

Después de bastante tiempo de estar alejada de los estudios, Belinda compartió 10 segundos de su colaboración con Steve Aoki.

La cantante publicó en sus redes sociales un adelanto de su nuevo tema, el cuál se llamará “Báilalo”.

Además, en el video, se puede ver a Belinda bailando frente a una fogata en la playa.

A post shared by Beli (@belindapop) on Apr 27, 2017 at 12:02pm PDT

Estos 10 segundo fueron suficientes para que sus fans enloquecieran. “Increíble, ya quiero escucharla”, “Ojalá sea en inglés, es momento del álbum en inglés” y “¡Cómo explicar la emoción que siento al escuchar la nueva canción!”, son algunas de las reacciones por parte de sus seguidores.

A principios de enero de este año, Belinda ya había anunciado que se encontraba en el estudio trabajando junto al reconocido DJ.

Y en menos de 24 horas de haber publicado un adelanto de su colaboración con Steve Aoki, el clip ya cuenta con 169 mil reproducciones y más de 700 comentarios.

A post shared by Beli (@belindapop) on Feb 16, 2017 at 6:24pm PST

Ha pasado más de un año desde que Belinda lanzó su último material discográfico y los fanáticos ya están impacientes por escuchar algo nuevo.

Y ha sido tanta la insistencia de sus seguidores por que deje de incursionar en el mundo de la moda o que ya no haga más conciertos para que se enfoque en nueva música, ha hecho que la cantante responda en sus redes sociales.

La artista se vio en la necesita de responder a la demanda de su “belifans” pidiéndoles un poco de paciencia.

“Hola!!! #belifans no piensen cosas que no van a pasar! Estoy preparando cosas nuevas! Y muy padres, no se desesperen por favor.

No me voy a retirar todavía, así que no piensen cosas negativas! Me he tomado un tiempo para mí, pero siempre los llevo en mi corazón

Estoy preparando cosas increíbles para ustedes!! Todo valdrá la pena, ya verán!”.