Gaby Moreno: “Me emociona dar un concierto de alta calidad con invitados extraordinarios”

Gaby Moreno visitará Guatemala el próximo 10 de agosto donde presentará parte de su tour “Ilusión” mezclado con el ya tradicional Festival Acústico.

Una vez más, la cantautora guatemalteca contará con la participación de grandes talentos emergentes, tanto nacionales como internacionales.

Publinews habló con la artista sobre esta esperada presentación en la Gran Sala del Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias”.

¿Cómo será la fusión del tour “Ilusión” con el Festival Acústico?

Dentro del mismo concierto van a escuchar a los mismos invitados. Va a ser una mezcla míos de “Ilusión” y de discos pasados. La idea es que los invitados toquen pizas ellos solos y después hacemos una colaboración. Va a ser algo muy dinámico, con una fusión audiovisual.

Cuéntanos de los invitados internacionales Jairo Zavala y el grupo Caléxico.

Estuve de gira con Caléxico por durante dos años, abriendo sus conciertos y como invitada especial cantando cinco canciones con ellos. La experiencia fue enriquecedora y tenía la idea de traerlos a Guatemala.

Y Jairo Zavala, lo conocí como el guitarrista de Caléxico, pero tiene su propia banda, “The Pedro”. Tiene mucho éxito en Europa, hace unos años estuvo en Guatemala en un concierto de intercambio cultural. Pero me gustó la idea de traerlo a él también por la bonita dinámica que tenemos entre él, Caléxico y yo.

¿Cómo elegiste a los invitados nacionales Manguito y a Yahaira Tubac?

Siempre estoy buscando a gente que esté haciendo cosas distintas en Guatemala, que me emocione con lo que esté haciendo musicalmente.

Me hablaron de Manguito y me encantó su propuesta, muy original y fresca. Me pareció lindo poder dar a conocer a un grupo que está iniciando.

Y cuando empezó a pasar el video donde Yahaira está tocando el piano en el programa de Don Francisco me cautivó. Tiene un talento enorme y un gran carisma, es lindísimo ver que estén naciendo talentos de esa magnitud en nuestro país.

“La gente va poder disfrutar de la música de mi nuevo disco, sino también de estos artistas que no son tan conocidos en Guatemala, pero tienen un talento enorme, ¡les va a encantar!”

¿Qué expectativas tienes para este concierto?

Siempre me causa mucha emoción, incluso ya tengo pensados a los invitados para el próximo festival. Me emociona mucho regresar a mi país y dar un concierto de alta calidad con invitados extraordinarios. Y siempre lo hacemos a beneficio de una organización, en este casó será Fundal. Eso es algo que está muy cercano a mi corazón y me llena de ilusión.

Cuéntanos de tu nueva canción “O, Me”

Es de esos temas que nacieron de la nada, con mi guitarra, en la sala de mi apartamento estando sola. Sé que es melancólico, pero no quiere decir que necesariamente estaba pasando por un momento triste.

Es uno de mis temas favoritos del disco, me gustó mucho cómo quedó la producción.

¿Qué opinas del trabajo que ha hecho tu hermana, Tita, en el grupo de Nina Índigo?

Me encanta, yo la apoyo al cien por ciento. He sido fan de ella desde siempre y me da mucho gusto ver que está haciendo lo que tanto le gusta: la música. Es excelente cantante, músico y guitarrista, y siento que ya era hora que la gente empezara a escuchar lo que hace.