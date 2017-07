Gaby Asturias participará en un reconocido canal internacional de YouTube

Yeeeiiii amo compartirles todo lo lindo que me pasa, les cuento que éste sábado viajo a Ecuador para unirme a los chicos de @enchufetv y formar parte de uno de sus divertidos sketches. Cuando me dieron la noticia grité de la emoción, estoy muy felíz y agradecida por ésta gran oportunidad. Definitivamente cada esfuerzo trae una gran recompensa. #youtubeguatemala #grabareconenchufetv #mevoypaecuador #m💋stra #beyourself #dream #believe #succeed #bendecida #oportunidades #agradecida #vamosguate #contodo

