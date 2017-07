Carlos Guerrero: “Me fui de Guatemala con un objetivo y hoy regreso con muchos sueños cumplidos”

El cantante y actor guatemalteco Carlos Guerrero, finalizó las grabaciones de la serie de Telemundo “Mariposa de barrio”, basada en la vida de la cantante mexicana Jenni Rivera.

Recientemente, Guerrero visitó Publinews para conversar sobre su participación en esta telenovela y sus próximos proyectos, tanto actorales como musicales.

¿Cómo pasaste de la música a la actuación?

Empecé cantando y trabajando en la radio. Me estaba yendo muy bien, cuando me hablaron para trabajar en TV Azteca en el programa de “Rumbo a La Academia”. Después hice varios shows allí y para mí ya no había nada más qué hacer. Así que quise probar en México y estando allá me hablaron de Univisión, entonces viajé a Miami. Empecé a hacer “voice over” para “Suelta la Sopa” en Telemundo, cuando me hablaron para un casting de una novela donde necesitaban un cantante. Pero me fue tan bien que me contrataron para estar en “Lola la trailera”, “La fan”, y ahora “Mariposa de barrio”, la historia autorizada por la familia de Jenni Rivera, que es el trabajo más grande que he hecho hasta el momento.

¿Cuál es tu personaje en la novela “Mariposa de barrio”?

Se llama Manolo, es el mejor amigo del malo de la novela, “Trino Marín”, el primer esposo de Jenni. Dentro de la familia de “Trino”, yo soy la parte buena, siempre lo aconsejo para que haga cosas buenas. Es un personaje muy noble porque no sabe todo lo malo que hizo su mejor amigo. El personaje está en toda la serie, de principio a fin, empiezo desde los 25 años hasta los cincuenta y algo, así que me van caracterizando.

Al ser basado en una historia real, ¿tu personaje es ficticio?

En la historia, la familia Marín se creó para darle el toque de lo malo a la serie. Los personajes sí existieron, pero la trama tuvo modificaciones. A pesar de que Manolo no tenía una historia real detrás, la ventaja es que él es muy parecido a mí. No se mete con nadie y se mantiene alejado de los problemas, así que fue muy fácil para mí interpretar el personaje.

¿Cómo retomaste la música?

Cuando estuve en México llamé a José Pablo Girón de Gángster y le comenté que tenía una canción que me encantaba. Vine a Guatemala un fin de semana y entre mis amigos la produjimos, y ahora tiene 22 millones de reproducciones. Todo ha sido una sorpresa para mí y gracias a ese sencillo me invitaron a los Billboard, me entrevistaron en la revista People en Español y fui a los Premios MTV Miaw. La canción original es de la Banda El Recodo y justo estamos en negociaciones con “El Yaki”, el cantante de la agrupación, para hacer una versión juntos porque incluso, mi cover tiene más reproducciones que la original.

¿Qué sigue en tu carrera musical?

Estoy haciendo una prueba, a la gente le gustó “La mejor de todas” así que quiero tratar de llevar la música romántica a algo más comercial. Quiero enamorar con reggeatón, pero no vulgar. Quiero hacer algo que sea bonito para cantar y dedicar. Estoy empezando a trabajar con Mario Cáceres, quien hizo “Felices los 4” de Maluma y “Vacaciones” de Wisin”. Pero lo más reciente que hice fue con Silverio Lozada, quien hizo “Duele el corazón” de Enrique Iglesias. Trabajamos un sencillo que se llama “Desesperado”.

¿Piensas dedicarte a la actuación y la música al mismo tiempo?

No creo que sea bueno encajarme solo en una cosa si puedo hacer las demás. Quiero promocionar mi música al mismo tiempo que la serie “Mariposa de barrio”. Pienso dedicarme a que todo coincida y todo tenga la misma fuerza.

¿Qué es lo próximo que quieres alcanzar?

Todo puede cambiar, ya ni siquiera me animo a decir que me veo como un actor famoso de novelas. Hay muchas cosas que no sé cuál es el siguiente paso, y yo soy alguien que se deja llevar por el instinto.

Me veo en un futuro como un orgullo para Guatemala, por ese camino va. No sé si en la música o en la actuación, pero quiero que cuando piensen en Carlos Guerrero digan “qué orgullo”.