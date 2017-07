Calvin Harris se arrepiente y le pide perdón a Taylor Swift

Aunque se dijo que la separación entre Calvin Harris y Taylor Swift había quedado en buenos términos, todo se complicó después de unos tuits donde se atacaron mutuamente.

La expareja terminó su relación a principios de junio del 2016 y la cantante inició rápidamente un amorío con el actor Tom Hiddleston.

Pero todo explotó cuando se reveló que Swift había escrito la canción de “This Is What You Came For”, tema que Harris grabó junto a Rihanna y fue un éxito mundial.

La artista firmó la canción bajo el pseudónimo de Nils Sjoberg y se se suponía que esto se mantendría en secreto.

Después de todo, Harris terminó despotricando en las redes en contra de su exnovia acusándola de ser una controladora.

“Supongo que si estás feliz en tu nueva relación deberías enfocarte en eso en vez de tratar de destruir a su exnovio sólo por tener algo que hacer. Sé que no estás de gira y necesitas a alguien nuevo a quien tratar de enterrar como Katy (Perry), etc. Pero yo no soy ese chico, lo siento. No lo permitiré”, escribió en su cuenta de Twitter.

Funk Wav Bounces Vol. 1 out now !!! 🌴🌴🌴 A post shared by Calvin Harris (@calvinharris) on Jun 30, 2017 at 3:37pm PDT

La disculpa pública

Y ahora, casi un año después, el DJ confesó a la revista británica GW que se arrepiente de todo esto, reconociendo que la presión mediática tuvo efecto en é.

“Fue un impulso completamente equivocado. Estaba protegiendo lo que creo que es mi único talento y que en ese momento estaba siendo menospreciado. Sentía como si todo se hubiera puesto en mi contra y por eso estallé”, señaló el ex de Taylor Swift.

“Fue muy difícil lidiar con todo lo que pasaba. Yo consideraba que eso pertenecía a mi vida personal y de pronto se había hecho público. Fue mucho más publicitada la ruptura que la relación. Cuando estábamos juntos fuimos muy cuidadosos de que no se convirtiera en un circo. En ese sentido ella siempre respetó mis sentimientos. No llevo nada bien el ser una celebridad. Pero cuando terminamos, todo se convirtió en un infierno“, añadió el DJ.