Critican a Rihanna por sobrepeso y ella responde mostrando de más en un transparente atuendo

Rihanna se ha mantenido lejos de las cámaras, pero su participación en el nuevo video del artista DJ Khaled la ha puesto bajo la lupa.

La artista dejó a un lado el sostén y lució un transparente atuendo de color rosado.

En las imágenes tomadas en la filmación muestran a la barbadiense usando unos pantalones verde con estampado florar y con botas incluidas, un revelador top y un pañuelo en la cabeza, todo con un estilo muy hippie.

Rihanna Sticks It To The Body Shamers In A Nipple-Bearing Crop Top – https://t.co/YV7qbw4hK5 pic.twitter.com/o0rgpjhoMH

— Oxygene Mag (@oxymagazine) June 6, 2017