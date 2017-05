Revelan supuestos mensajes diabólicos que esconde la canción “Despacito”

Sin dudas, la canción “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee es uno de los más grandes éxitos mundiales del momento.

Tanto así que Justin Bieber se sumó a la fiebre lanzando un remix del tema.

Sin embargo, el canal de YouTube “ZDI” ha causado polémica tras revelar los supuestos mensajes diabólicos y subliminales que contiene el pegajoso sencillo.

Así como sucedió con los éxitos varios artistas, al poner la canción al revés pareciera que la letra en realidad fuera una ofrenda al demonio para agradecerle por las fortunas obtenidas.

Mensajes subliminales

“Demonio”, “Y me entrego en sus brazos, en él tengo fe”, “El demonio está en mi canción y en mi sonido”, “Él es el Dios”, “Tú lo sabes”, son algunas de las frases que más destacan.

Además, usuarios en redes sociales hicieron notar que, detrás de los bailarines que aparecen en el videoclip, hay ilustraciones satánicas que pasan desapercibidas a simple vista. En la escena donde se lleva a cabo una fiesta, se dice que en el cuarto hay un cuadro con un rostro terrorífico.

El canal de YouTube indica que también hay mensajes en inglés como: “Demon is in my theme and my sound (el demonio está en mi canción y en mi sonido)”.

Incluso, en la versión de Justin Bieber, se escucha la frase en inglés “He is the God”, refiriéndose a Satanás.