Justin Bieber creó controversia al publicar un comentario sobre “Despacito”

Sin dudas, la versión de “Despacito” de Justin Bieber le dio más auge a la canción original de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el cantante agradeció a sus fanáticos por convertir el tema en la #1 en el mundo.

Despacito #1 in the world. Thank you

— Justin Bieber (@justinbieber) April 24, 2017