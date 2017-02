Maluma responde ante las críticas sobre “Cuatro Babys” con un polémico mensaje

En octubre del 2016, Maluma lanzó la canción “Cuatro Babys”, la cual fue muy criticada debido a la supuesta letra machista.

Más de 90 mil personas firmaron una petición en la plataforma Change.org para que el tema fuera retirado de todos los medios.

Sin embargo, el colombiano se niega a dejar de cantar este sencillo. El artista, quien se había mantenido en silencio sobre las acusaciones, finalmente dijo lo que piensa del escándalo.

“Fue todo un gran drama. Es una canción que ni siquiera compuse y todo el mundo me preguntaba por ella. Esta es la primera vez que hablo sobre esto… ‘Cuatro babys’ es ‘trap’, a todo el mundo le gusta, y voy a cantar igualmente estas canciones aunque la gente se cuestione si está bien o mal, porque el trap es un tipo de música muy popular en las calles y a la gente le encanta oírlo”.

“Si canto que estoy enamorado de ‘cuatro babys’, no significa que realmente lo esté, solo estoy cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pase a mí. Por supuesto no es violenta, es sexual, es sensual, no puedo cantar algo que invite a la violencia“, indicó en el podcast ‘Latin Connection’ de Billboard.

En la petición para censurar la canción de “Cuatro Babys” se indicaba que: “La figura de la mujer aparece representada como un ente sin valor, ni poder de decisión, que únicamente existe para complacer las necesidades físicas de un grupo de viriles muchachotes con dinero. Ellas no eligen, son elegidas única y exclusivamente por sus virtudes sexuales”.

Sin embargo, Maluma señaló que en realidad su vida está muy alejada a los excesos y que no tiene alocadas fiestas, como muchos creen.

“[Mi carrera] va más allá de cosas materiales, más allá de las fiestas y los eventos. Es algo más espiritual. Quiero enseñar a mis fans como soy realmente. Soy todavía Juan Luis, el joven que nunca dejó de soñar (sic)“, señaló el cantante colombiano.