Premios Óscar. Jimmy Kimmel le dice "actriz sobrevalorada" a Meryl Streep

Durante la ceremonia de entrega de los Premios Óscar 2017, el aniftrión Jimmy Kimmel aprovechó la oportunidad para llamar a Meryl Streep una “actriz sobrevalorada“.

Era un comentario sarcástico, ya que Kimmel se refería a la vez en la que Donald Trump hizo ese mismo comentario sobre la actriz.

Meryl Streep arremetió contra Trump en su discurso en la gala de los Golden Globes 2017. Fue entonces que el presidente de Estados Unidos utilizó su cuenta de Twitter para contestarle:

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017