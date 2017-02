Dakota Johnson y su vestido nada favorecedor en la alfombra roja de los Oscar

Hace dos años Dakota Johnson brilló la ceremonia de entrega de los premios Oscar y se impuso como una de las mejores vestidas.

Sin embargo, este año no tuvo la misma suerte, ya la bella actriz fue una de las más criticadas por su atuendo nada favorecedor.

La protagonista de “Cincuenta Sombras de Grey” apareció con un vestido dorado de manga larga, con cuello alto.

Además, tenía una especie de recogido en la parte delantera, que no resaltaba la delgada y envidiable figura que tiene Dakota.

El look lo completaba un collar bastante grande, por lo que las redes sociales reprobaron su atuendo.

En una entrevista con E!, la actriz también aseguró apenas llevaba maquillaje, lo que quedaba bastante claro pues su rostro lucía su belleza natural.

Johnson está invitada como presentadora de un premio junto con su compañero de elenco Jamie Dornan.

La hija Melanie Griffith, que no dejó nada a la imaginación en las famosas películas, defraudó a sus fans con este vestido.

I loved Dakota Johnson in Lord of the Rings pic.twitter.com/j0z79xoumT

— Selena Glomez (@senamelisa128) 27 de febrero de 2017