Hallan objetos insólitos después de proyectar la segunda parte de 50 Sombras de Grey

Una desagradable sorpresa se llevaron los empleados Hayden Orpheum Cinema de Sydney después de la proyección del nuevo film “Cincuenta Sombras Más Oscuras”.

Como siempre, después de finalizar la película ingresaron a la sala para limpiar las butacas; sin embargo, un objeto que encontraron los dejó sorprendidos.

Un pepino había en el piso.

¿Para qué alguien llevaría este vegetal al cine?

Las conjeturas comenzaron a emerger y provocó varias especulaciones de quienes encontraron el insólito objeto.

“Ese raro momento en que encuentras un pepino en el cine luego de una sesión de Cincuenta Sombras…”, escribió en su cuenta de Twitter el Hayden Orpheum.

Luego de ver la foto, los usuarios se preguntaron porqué el trabajador de la sala había tomado con sus manos el vegetal y sacado una fotografía si temía que hubiera sido usado para cuestiones íntimas.

“¿Lo recoges sin guantes?”, fue la pregunta de un usuario identificado como Stephen R. Darragh.

That awkward moment when you find a cucumber in the cinema after a Fifty Shades session…😳 pic.twitter.com/FafcJX5gFB — Hayden Orpheum (@haydenorpheum) 13 de febrero de 2017

No solo allí…

Al parecer no solo en Australia fue encontrado el pepino, ya que en Noruega ocurrió lo mismo en una sala de cine, solo que hallaron dos.

A un internauta le causó asombro; sin embargo, cree que esto se se trata de una movida de un truco publicitario.