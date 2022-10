¿Qué celebridades han llegado a la gala del Balón de Oro 2022?

¿Es un evento para futbolistas?. El rapero belga Damso se hizo presente a la gala del Balón de Oro.

Este lunes 17 de octubre se celebra la entrega del Balón de Oro 2022 en el teatro Chatelet de París, Francia a las 11:50 horas de Guatemala. Karim Benzema es el máximo favorito en la rama varonil, mientras en la parcela femenina, Alexia Putellas es la candidata principal para revalidar el galardón.

Kevin de Bruyne, uno de los mejores jugadores de los últimos años, lideró a los jugadores de Manchester City en la gala del Balón de Oro 2022. El portero brasileño Ederson Moraes también representó a los citizens en París, Francia. “Estar aquí significa que estás haciendo todo lo mejor que puedes”, dijo el belga.

Andrea Bocelli, aseguró ser aficionado del Inter de Milán en la alfombra roja y aseguró que hará su mejor esfuerzo en el acto musical de la noche.

El excampeón mundial de la UFC, Cyril Gane, aprovechó que la gala del Balón de Oro 2022 se hizo en su país natal y también aprovechó para ir al evento magno del futbol.

¿Es un evento para futbolistas?. El rapero belga Damso se hizo presente en el evento más importante del deporte de los goles y la patadas. En medio de la noche y la lluvia parisina, el músico no se perdió la oportunidad de hacer su aparición.

Jean-Pierre Papin, ganador del Balón de Oro de 1991, también llegó a la Alfombra Roja en París, Francia, una de las múltiples leyendas que han sido catalogadas como el mejor jugador del mundo en algún punto de la historia.

Casi de manera simultánea llegaron a la alfombra roja dos leyendas del futbol: el campeón del mundo con Brasil en 1994, Raí, y el ganador del Balón de Oro en 2004, Andriy Schevchenko, quien declaró cómo cambió su vida a raíz de ganar este prestigioso trofeo individual.

Trinity Rodman, hija del basquetbolista Denis Rodman y nominada al Balón de Oro Femenil, llegó a la alfombra roja y declaró no creer que de verdad estuviera entre las candidatas.

