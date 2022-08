¡Sorpresa! Leo Messi no figura entre los 30 nominados al Balón de Oro 2022

Tras varios años entre los nominados, la figura de Lionel Messi no figura entre los 30 candidatos para conquistar el Balón de Oro 2022.

La revista France Football reveló este viernes 12 de agosto a los 30 candidatos al Balón de Oro, que será entregado 17 de octubre de 2022 en el Théâtre du Châtelet de París.

El último en ganar el premio fue el argentino Lionel Messi, que se hizo con su séptimo Balón de Oro en 2021, sin embargo, para esta edición el amplio favorito para hacerse con su primer Balón de Oro es el francés Karim Benzema tras su sensacional temporada con el Real Madrid.

Además, la revista encargada de otorgar estos premios también dio a conocer las candidatas al Balón de Oro femenino y los candidatos a mejor portero (Tofeo Yashin) y al mejor futbolista sub 21 (Trofeo Kopa) de este año.

Los nominados al Balón de Oro 2022

Tras varios días de espera, este viernes se revelaron los 30 candidatos para el Balón de Oro 2022, este se entregará el 17 de octubre del año en curso, el último futbolista en ganarlo fue Leo Messi. Los nominados:

Thibaut Courtois

Rafael Leao

Christopher Nkunku

Mohamed Salah

Joshua Kimmich

Trent Alexander-Arnold

Vinicius Jr.

Bernardo Silva

Luis Díaz

Robert Lewandowski

Riyad Mahrez

Casemiro

Heung-Min Son

Fabinho

Karim Benzema

Mike Maignan

Harry Kane

Darwin Núñez

Phil Foden

Sadio Mané

Sebastien Haller

Luka Modric

Antonio Rüdiger

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Dusan Vlahovic

Virgil Van Dijk

Joan Cancelo

Kylian Mbappé

Erling Haaland

Nominadas al Balón de Oro Femenino

France Football también dio a conocer este viernes a las 20 jugadoras nominadas al Balón de Oro femenino 2022, la última ganadora de este trofeo fue la española Alexia Putellas.

Selma Bacha

Fridolina Rolfö

Vivianne Miedema

Lucy Bronze

Sam Kerr

Christiane Endler

Lena Oberdorf

Kadidiatou Diani

Catarina Macario

Alexia Putellas

Alexandra Popp

Aitana Bonmatí

Wendie Renard

Alex Morgan

Beth Mead

Asisat Oshoala

Marie-Antoinette Katoto

Millie Bright

Trinity Rodman

Ada Hegerberg

Nominados al Trofeo Kopa (sub-21)

La revista francesa también dio a conocer a los 10 candidatos a hacerse con el trofeo Kopa, el galardón que reconoce al mejor futbolista sub 21 del mundo. Estos son los nominados:

Karim Adeyemi

Jude Bellingham

Eduardo Camavinga

Gavi

Ryan Gravenberch

Nuno Mendes

Jamal Musiala

Joško Gvardiol

Bukayo Saka

Florian Wirtz

Nominados al premio Lev Yashin (mejor portero)

France Football, también dio a conocer a los 10 candidatos al premio Lev Yashin (mejor portero), donde el belga Thibaut Courtois parte como amplio favorito a hacerse con dicho premio. Los nominados:

Yassine Bounou

Alisson Becker

Thibaut Courtois

Ederson

Mike Maignan

Edouard Mendy

Manuel Neuer

Jan Oblak

Kevin Trapp

Hugo Lloris

