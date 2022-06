VIDEO. Así fueron los goles de Guayana Francesa a la Selección de Guatemala

Un error en la marca le costó caro a la Selección de Guatemala.

Solo pasaron siete minutos para que la Selección de Guatemala recibiera un gol de Guayana Francesa, en el marco de la Liga de Naciones de Concacaf. La anotación llegó de un error defensivo del cuadro guatemalteco y desatención de Ricardo Jerez, lo cual fue aprovechado por Joël Sarrucco del equipo rival.

Al minuto 40 cayó el segundo gol del equipo rival. Fue una situación similar a la anterior y estuvo a cargo Thomas Nemouthe.

Guatemala todavía oportunidad de revertir su error y darle vuelta al marcador. Los nacionales tienen como objetivo estar en la Liga A y en la próxima edición de la Copa Oro.

El máximo referente del futbol guatemalteco, Carlos el “Pescado” Ruiz, advirtió a la selección sobre su rival de turno y le pidió humildad.

“🚨ATENCIÓN, French Guiana NO ES UN RIVAL FACIL!! Que no conozcamos nada de ellos no los hace un rival facil, me puse a revisar sus últimos resultados que no son malos y tienen muchos jugadores jugando en Francia, queremos que gane GUATEMALA siempre pero humildad, ojo HUMILDAD!”, escribió Ruiz.