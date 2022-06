Guayana Francesa tendrá varios jugadores que militan en Francia para enfrentar a Guatemala

Donoval León, guardameta de Guayana Francesa, es uno de los jugadores a seguir de esta selección, es el portero titular del AJ Auxerre, club que acaba de lograr su ascenso a la Ligue 1 en Francia.

La segunda edición de la Liga de Naciones de Concacaf comienza esta semana con las 41 Asociaciones Miembro de Concacaf regresando al campo de juego en la Concacaf Nations League 2022/2023.

La actividad del Grupo D de la Liga B arranca este jueves cuando Guayana Francesa reciba a Guatemala en el Stade Municipal Dr. Edmard Lama en Remire-Montjoly a las 15:00 horas (horario de Guatemala)

El encuentro marca el primer enfrentamiento entre las dos naciones. El entrenador ganador de la medalla de oro olímpica, Luis Fernando Tena, estará al frente de su primer partido oficial como entrenador de Guatemala.

Para esta convocatoria de la Azul y Blanco destaca la inclusión de Rubio Rubín, del Real Salt Lake de la MLS, quien recibió su primer llamado con Gutemaala, tras varios meses de trámites para recibir sus documentos como guatemalteco.

La Selección de fútbol de la Guayana Francesa es el representativo deportivo de este Departamento de ultramar francés. Es controlada por la Ligue de Football de la Guyane Française, la cual es un miembro asociado a la Concacaf, pero no pertenece a la FIFA.

Al tener un estatus de Departamento de ultramar francés, la asociación local de la Guayana Francesa no está asociada a la FIFA y por tanto no puede participar en la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, los nacidos en la Guayana al ser ciudadanos franceses de pleno derecho pueden jugar en la selección de fútbol de Francia, destacando jugadores como Raoul Diagne, Bernard Lama (campeón mundial en 1998) y Florent Malouda (subcampeón del mundo en 2006).

Esta selección tiene varios jugadores que militan en categorías inferiores en el futbol francés: Kevin Rimane, Ludovic Baal, Yohan Marmot, Thomas Nemouthe, Loïc Baal y Sloan Privat, quienes juegan en la National League (tercera división de Francia).

Concacaf Nations League B will feature French Guiana for the 2022/23 season! #CNL

Get to know last year's top performers ⬇️

→ Top Scorer: Jessy Marigard 2️⃣

→ Top assists: Thomas Vancaeyezeele, Rhudy Evens 1️⃣

→ Saves: Simon Lugier 7️⃣ pic.twitter.com/vSFDVQiDcl

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) May 21, 2022