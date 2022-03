“Creemos que podemos ser campeones”, dice Nicolás Samayoa

Con fe en que Comunicaciones puede dar un paso importante ante el New York City, el defensa Nicolás Samayoa, dijo que no llegaron a participar sino a ganar. Esto expresó:

El defensa de Comunicaciones, Nicolás Samayoa, expresó en la conferencia de prensa previa al partido ante el New York City FC, que el equipo tiene una conexión especial y que están en estás instancias con la fe puesta en avanzar.

Los cremas enfrentarán este martes a las 19:00 horas, en el estadio Pratt & Whitney de East Hartford, Connecticut, a uno de los adversarios más fuertes en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, pero confían en que el trabajo en equipo puede darles el pase a las semifinales.

Así lo expresó el defensor Nicolás Samayoa, uno de los hombres que ha resultado ser clave en los armados del técnico Willy Olivera, por sus goles en los últimos partidos.

“Son partidos complicados, de mucha talla, pero sabemos hacer las cosas bien y creemos que este grupo tiene algo especial, así que vamos a seguir trabajando unidos, tratando de dar nuestro mejor esfuerzo. Creo que tenemos posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, no venimos a participar, venimos a ganar, así que buscaremos hacerlo de la mejor manera”, dijo Nico en la conferencia de prensa previa al partido.

Y continuó: “Este grupo tiene una conexión especial, desde que empezamos el torneo clasificatorio y nos tocó la ronda preliminar, hemos ido conquistando cada etapa y logrando clasificar a la siguiente. Todo eso nos ha unido y nos ha dado ese sentimiento de que podemos lograr más y conquistar lo que nos propongamos, esas diferentes etapas y diferentes desafíos que hemos pasado juntos como equipo, nos ha dado esa confianza de unidad y fe en que podemos ser campeones”.

The Champions are home 🗽

Together, we are 𝗨𝗡𝗗𝗘𝗡𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 ⭐️ pic.twitter.com/DHnqOLHSln

— New York City FC (@NYCFC) March 7, 2022