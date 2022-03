Las ausencias de Comunicaciones para el duelo de ida ante New York City FC

Los cremas viajan este sábado a Estados Unidos para afrontar su duelo ante New York City FC por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Publicidad

Comunicaciones no tendrá actividad este fin de semana en la jornada 11 del Clausura 2022, el duelo que los albos sostendrían ante Xelajú MC este sábado fue aplazado al 23 de marzo a las 20:00 horas.

De esta forma, los cremas aprovecharon para afinar los últimos detalles previo a viajar este sábado a territorio norteamericano para afrontar el duelo ante el New York City FC por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

El partido ante New York City FC será este martes a las 19:00 horas, el juego será en Hartford, Connecticut. Ya que el Yankee Stadium, no tiene el aval de Concacaf para albergar estos encuentros.

🗣️ Declaraciones de nuestro Director Técnico Willy Coito y nuestros jugadores Jorge Aparicio y Kevin Moscoso de cara a nuestro próximo partido de #SCCL22 👻#VamosCremas pic.twitter.com/LHVUyGzXpc — Comunicaciones FC (@CremasOficial) March 5, 2022

Bajas sensibles en Comunicaciones

Comunicaciones no podrá contar con algunos elementos para el duelo ante New York City FC de este martes, varios de ellos por tener la vacuna Sputnik V y no tener autorizado el ingreso a territorio norteamericano, mientras que otros por problemas migratorios, así como los que no entraron en la convocatoria de Willy Coito Olivera.

Estas son las bajas de Comunicaciones para este encuentro: Fredy Pérez, Karel Espino, Lynner García, Diego Santis, Brayam Castañeda, Jehú Fajardo, Stheven Robles (suspensión), José Ayoví (problemas familiares).

¿Cómo llega el rival?

El New York City visita este sábado a las 17:00 horas a Vancouver Whitecaps en actividad de la segunda jornada de la MLS.

Los neoyorquinos debutaron con derrota en la temporada 2022 de la MLS tras caer 1-0 el pasado domingo ante Los Ángeles Galaxy con una anotación de ‘Chicharito’ Hernández.

Tix for Leg 1 vs. Communicaciones in Connecticut now on sale 🎟⬇️ #NYCFC — New York City FC (@NYCFC) February 28, 2022

(Visited 342 times, 342 visits today)