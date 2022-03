Así alinearían New York City y Comunicaciones en la ida de los cuartos

Una derrota, un empate y cero goles en la MLS, son los números con los que el New York City recibirá a Comunicaciones. Estos son los probables onces:

El club Comunicaciones sostendrá este martes (19:00 horas) uno de sus juegos trascendentales cuando visite al vigente campeón de la MLS, el New York City, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

El goleador argentino Valentín Castellanos y el resto del equipo neoyorquino tuvo un plácido cruce de octavos ante el Santos de Guápiles costarricense (6-0 global) pero su próximo rival ya sabe lo que es eliminar a una franquicia de la MLS.

En febrero, el Comunicaciones fue capaz de sobrevivir al Colorado Rapids en un feroz cruce de vuelta que jugó bajo la nieve y con un jugador menos durante 75 minutos.

