Sebastián Bini es nuevo técnico de Cobán tras destitución de Benítez

“Gracias Chapa. El Club Social y Deportivo Cobán Imperial te agradece profundamente el trabajo, la entrega, dedicación y sobre todo la pasión que has puesto por Cobán Imperial, esto no es un adiós, es un hasta pronto, siempre has sido, eres y serás de nuestra casa, te deseamos éxitos en todo lo que se venga”, agrega el breve comunicado.

Y minutos después, el hizo oficial las contrataciones de Bini y Tatangelo. “De manera oficial a su noble afición, medios de comunicación y público en general hace saber la contratación de los nuevos miembros del cuerpo técnico: Sebastián Bini, director técnico y Matías Tatangelo, asistente técnico. Sean Bienvenidos a su casa, la casa de los “Príncipes Azules” de Cobán Imperial”, escribió el club en sus redes sociales.