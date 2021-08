Ex fiscal revienta las redes sociales con mensaje a Kevin Cordón

“Los exiliados también te apoyamos”, el ex Fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval, la Ex Fiscal General Telma Aldana y el también ex fiscal, Andrei González animaron a Kevin a la distancia.

Juan Francisco Sandoval, ex fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien recientemente fue removido de su cargo por la Fiscal General Consuelo Porras, remeció las redes sociales al enviarle un emotivo mensaje a Kevin Cordón.

Sandoval remeció las redes sociales con uno de sus últimos mensajes en los que anima al badmintonista, que este lunes peleará por quedarse con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En el exilio, desde los Estados Unidos, Sandoval, en una reunión (entre amigos) con la ex Fiscal General, Thelma Aldana y el también ex fiscal de la FECI, Andrei González, Sandoval quiso enviar palabras de aliento a Kevin Cordón. Esto fue lo que le dijo:

“Esperando con dos grandes ex fiscales, la participación del gran guatemalteco Kevin Cordón. Los exiliados también te apoyamos”, escribió Sandoval en su cuenta de Twitter minutos antes del partido del zacapaneco en las semifinales, palabras que remecieron las redes sociales y que inmediatamente fueron compartidas y comentadas por miles de usuarios.

Con su mensaje publicó una imagen en la que se le ve muy sonriente junto con Aldana y González, en algún lugar del país en el que se encuentran resguardados.

Por su parte, Aldana aprovechó la ocasión para decir: “Aquí estamos y juntos vamos a volver a Guatemala”.

Kevin Cordón peleará por el bronce

El zacapaneco ha puesto a Guatemala en lo más alto tras sus grandes actuaciones en los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde históricamente logró alcanzar las semifinales.

El zacapaneco no pudo ganar el juego en busca del pase a la final y perdió ante el danés Viktor Axelsen, con parciales de 18-21 y 11-21, en un juego que duró 40 minutos en el Musashino Forest Sport Plaza, sin embargo tendrá la oportunidad de pelear por la medalla de bronce.

El guatemalteco se medirá con el perdedor de la otra semifinal, el indonesio Anthony Ginting, que cayó por 2-0 frente al chino Long Chen. Si gana, “el Zurdo”, se colgará la presea de bronce. El partido se llevará a cabo en el mismo escenario, este lunes a las 5:00 horas.

