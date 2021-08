Viktor Axelsen reconoce el gran partido de Kevin Cordón en semifinales

El danés, reconoció la gran actuación de Kevin Cordón a lo largo de los Juegos Olímpicos, y le deseó lo mejor en busca de la medalla de bronce.

Kevin Cordón hizo vibrar nuevamente al territorio guatemalteco con su participación en las semifinales de Bádminton de los Juegos Olímpicos de Tokio donde enfrentó al danés Viktor Axelsen.

El badmintonista se convirtió en tendencia en toda Latinoamérica en los últimos días tras sus grandes actuaciones y la pasión que transmite con su forma de jugar, Cordón se ganó el cariño y apoyo de varios países.

El juego, que se llevó a cabo en el Musashino Forest Sport Plaza finalizó 2-0, con parciales de 21-18 y 21-11, resultado con el que Cordón cayó en semifinales ante el danés Viktor Axelsen, pero aseguró pelear el duelo por la medalla de bronce en Tokio. El duelo por la presea de bronce será este lunes a las 5 de la mañana ante el indonesio Anthony Ginting.

Viktor Axelsen, el badmintonista número 2 del mundo según el ránking mundial, aprovechó para felicitar a Kevin Cordón tras el partido por las semifinales en Bádminton, donde reconoció su entrega y le desea todo lo mejor.

“Gracias Kevin Cordón por el partido de hoy, todo lo mejor”, fue el mensaje del badmintonista danés que luchará por la medalla de oro.

Olympic final tomorrow! 🔥 can’t wait! Thanks Kevin Cordon for the match today and all the best. 💪

— Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) August 1, 2021