“Este es un grupo que no se conforma”, dice Kevin Moscoso

El guardameta crema tuvo una sensacional actuación en el amistoso contra Nicaragua y dice que el reto es ser titular en las eliminatorias. La mala nota fue su lesión.

El arquero de Comunicaciones, Kevin Moscoso, fue una de las figuras en el amistoso que la selección nacional le ganó 1-0 a “los pinoleros”, se mostró seguro bajo los tres postes, sin embargo, sufrió una lesión que lo dejará fuera de la cancha un par de días.

En entrevista con el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, “el Mosco” dio sus conclusiones del partido y dijo que ser titular en las eliminatorias de Concacaf, que comienzan el próximo mes, es todo un reto.

Cómo te sientes por el resultado ante Nicaragua, los palos también jugaron a favor…

Feliz. Hay que vivir las tristezas y alegrías. Por mucho que se diga, ganar es ganar y estoy muy contento. En el futbol, los palos a veces juegan a favor y a veces en contra, pero ayer (miércoles) en dos ocasiones para ser más específicos, jugaron a nuestro favor.

¿Te sentiste cómodo? Tuviste una actuación destacada…

El objetivo de un amistoso es que el técnico pueda observar variantes en su equipo, cambiar 4 o 5 veces su esquema, en un partido de eliminatoria no puede probar. Ayer (miércoles) el planteamiento del profe fue el que consideró mejor, le sirvió para ver a otros jugadores que pueden aportar.

¿Hubo nerviosismo en el equipo, a pesar de no haber público?

No. Vi a una selección que durante todo el primer tiempo insinuó el arco rival. En volumen de juego siempre van a haber cosas que corregir, pero Guatemala tuvo ocasiones de gol, tenemos que concluir mejor las jugadas, se jugó con paciencia y orden. Nos faltó anotar. Nicaragua es un rival que ha crecido mucho, es normal que agarren la pelota y comiencen a insinuar. Creo que tenemos que terminar de afinar detalles. Dios tiene algo muy bueno para nosotros.

¿Este juego te dio seguridad?

Este partido me sirvió mucho, he tenido 3 partidos con selección nacional, en los primeros dos tuve poca participación, este me ayudó a confirmar lo que venía haciendo. Hay momentos en los que te exigen y uno tiene que responder, para eso estamos, para eso somos un equipo.

¿Cuál fue el ambiente del grupo después del partido?

De alegría. Mantener el arco en cero siempre es un objetivo grupal y lo logramos y ganamos. El partido no se desarrolló como queríamos pero esos objetivos son suficientes para sumar.

Los primeros minutos después de finalizar fueron de mucha alegría, pero a su vez cada uno de nosotros tomó un momento para pensar en qué podemos mejorar. Hubo mucha autocrítica por buscar no ser un equipo mediocre si no buscar trascender, pelear y es ahí donde aprendemos a crecer como jugadores y como personas. En lo personal me deja bonitas sensaciones porque veo un grupo que no se conforma.

Pero te lesionaste…

En una jugada se me estira de más el ligamento, se me esguinzó, me dejó una molestia muy fuerte, pero en un par de días primero Dios estaré de vuelta. Al parecer no podré estar para el juego contra Antigua. Tendré que recibir terapia para estar de regreso rápido.

¿Es un reto ser titular en la eliminatoria?

Para mí formar parte de ese listado es de gran emoción. Me alegra que Guatemala esté tan respaldada a nivel de porteros. Me gusta aportar, echar para adelante, Nicholas Hagen y Ricardo Jerez son grandes arqueros y personas, con muchas capacidades.

Es un reto personal, desearía y trabajo para estar ahí, pero será la decisión del profe. Apoyaré a quien esté, si me tocar trataré de hacerlo bien.

(Visited 11 times, 11 visits today)