Kevin Moscoso habla sobre su salida de Cobán Imperial y llegada a Comunicaciones

El arquero guatemalteco le agradeció a la institución cobanera el apoyo que le dio durante el Torneo Apertura 2020.

El portero nacional Kevin “el Canche” Moscoso ha dejado de formar parte de Cobán Imperial y jugará con Comunicaciones el Torneo Clausura 2021.

Moscoso, quien fue formado como futbolista profesional en las fuerzas básicas de la institución blanca, tuvo un destacado paso por los Príncipes Azules, equipo en el que estaba cedido a préstamo durante el Torneo Apertura 2020.

Este viernes “el Canche” publicó un comunicado en sus redes sociales donde se despide de Cobán Imperial.

“El motivo de la presente es para expresar mi agradecimiento por el apoyo brindado por diferentes vías de comunicación”, dijo al inicio.

“Como es de su conocimiento a partir del Torneo Clausura 2021 no continuaré en Cobán Imperial, un equipo a quien no tendré cómo devolver el apoyo que me brindaron para obtener un crecimiento deportivo y personal durante los seis meses que estuve a préstamo”, agregó.