El Bayern Münich iniciará su temporada de la Champions jugando a puerta cerrada

Prácticamente todo está listo para que inicie una temporada más de la Champions League, el torneo de equipos más importante en Europa.

El 20 y 21 de octubre se jugará la primera jornada, la cual tendrá partidos por demás atractivos, como la visita del Atlético de Madrid al Allianz Arena para medirse al actual campeón, el Bayern Münich.

Los bávaros, dirigidos por Hans-Dieter Flick, buscarán revalidar el título que ganaron el pasado 23 de agosto, después de vencer por la mínima al Paris Saint-Germain.

