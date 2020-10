Municipal anuncia su sexto caso positivo por coronavirus

El club Municipal anunció este jueves de más casos positivos por COVID-19 dentro de sus filas, convirtiéndose así en el más afectado de la Liga Nacional.

Días atrás el cuadro capitalino anunció el contagio de José Martínez y Héctor Moreira, así como el de uno de sus utileros, pero antes, también habían enfermado Manuel López y Erick Castro.

Ahora, el club escarlata dio a conocer el caso de su arquero juvenil, Kenderson Navarro, a quien se le practicaron dos pruebas a lo largo de la presente semana, según información oficial.

Pero Municipal no es el único que ha presentado casos de coronavirus, Cobán Imperial también ha sido seriamente afectado.

El cuadro altaverapacense anunció el contagio de Pedro Altán y luego confirmó que otros dos jugadores del equipo mayor y dos más de la especial, también han enfermado, para un total de 5 bajas.

En total, han sido 13 los futbolistas contagiados. Aunque antes del inicio del Torneo Apertura, clubes como Xelajú (2), Comunicaciones y Malacateco (1) también reportaron casos, aunque no especificaron si se trataba de jugadores.

Pero además de Municipal y Cobán, también se han registrado contagios en Guastatoya, que reportó a Christhian Reyes y a Fredy Orellana. Mientras que Achuapa anunció el positivo de David López.

En todos los casos los clubes han confirmado que sus integrantes guardan cuarentena y se encuentran estables, algunos con síntomas leves y otros, asintomáticos.

Hace un par de días, el jugador de Guastatoya, Luis Martínez y el entrenador de Cobán Imperial, Rafael Díaz, dijeron que les han llegado rumores de que no todos los equipos están cumpliendo con las pruebas de covid-19 a cabalidad.

“La prueba que hemos utilizado es la más confiable y esperaríamos que el resto de equipos también la haga porque hemos tenido rumores de que hay equipos que no lo están haciendo a conciencia y pueden provocar una ola de contagios, ojalá se pueda enmendar eso por la salud de todos”, dijo Rafael Díaz.

Mientras que Martínez dijo: “Acá, uno se topa con compañeros que te dicen que no se les han hecho los hisopados, otros a veces dicen que ya se los hicieron cuando no es así, entonces uno no sabe quién está contagiado”, explicaba el jugador de Guastatoya.