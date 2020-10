Seleccionados expresan su sentir tras haber dado positivo por COVID-19

Los jugadores de Municipal, José Martínez, y de Cobán Imperial, Pedro Altán, dieron positivo tras la concentración con selección nacional, provocando bajas sensibles en sus equipos.

Pero mientras “el Flaco” Martínez recién se recuperó de la enfermedad, “Pedrito” suma ya 15 días en cuarentena y ha dado positivo a un segundo test.

Cabe recordar que rojos y cobaneros, son los clubes que más bajas han presentado en sus filas por contagios.

Además de Martínez, el cuadro escarlata confirmó hace poco el caso Héctor Moreira y de uno de sus utileros, y este jueves el del portero juvenil Kenderson Navarro, pero semanas atrás también habían enfermado Manuel López y Erick Cabrera, para un total de 6 casos.

Mientras que en Cobán, además de Altan, se contagiaron dos jugadores más del equipo mayor y dos de la especial.

Aunque no han sido los únicos clubes que han reportado bajas por covid-19.

También se han registrado casos en Guastatoya y Achuapa. El equipo de pecho amarillo reportó a Christhian Reyes y Fredy Orellana, pero semanas atrás también enfermó Carlos Orellana, mientras que “los Cebolleros” confirmaron la semana pasada a David López.

En total, han sido 13 los futbolistas contagiados. Aunque antes del inicio del Torneo Apertura, clubes como Xelajú (2), Comunicaciones y Malacateco (1) también reportaron casos, aunque no especificaron si se trataba de jugadores.

Martínez ya se entrena

“Me dio tristeza abandonar la convocatoria a selección, era unpartido 8contra México) que quería jugar, pero todos estamos en riesto y me tocó a mí. Gracias a Dios ya estoy libre de Covid-19 y estoy contento por volver a retomar los entrenos”, dijo Martíne en “El Super Deportivo”, de “Emisoras Unidas”.

“Tuve síntomas leves, cansancio y un poco de fatiga, me sentía cansado, daba un pique y sentía que me ahogaba, pero con el tiempo me fue pasando, ayer (miércoles) me reintegré, comencé a correr y me sentía bien”, continuó.

“Por un momento pensé que iba a quedar así, pero gracias a Dios ya no me siento tan fatigado”, me siento bien, agregó “el Flaco”.

Altán sigue aislado

Por su lado, Altán dijo: “No me lo esperaba, pero gracias a Dios ya va pasando, tengo 15 días aislado. Espero regresar pronto y de la mejor manera. He hablado con mis otros compañeros que están en cuarentena y nos decimos que primero Dios saldremos de esta”.

Altán, agregó que el apoyo de sus demás compañers ha sido importante. “Me mandan mensajes y eso me sigue motivando”, dijo.

Según el futbolista, se siente bien, no ha tenido síntomas, incluso, no fue si no hasta dar positivo a una segunda prueba, que se convenció del contagio, pues antes, a pesar de haber dado positivo se sentía bien.