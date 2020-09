Messi realiza su primera práctica junto al resto de sus compañeros del Barcelona

El FC Barcelona continúa realizando sus trabajos de pretemporada con miras al inicio de la temporada 2020-2021 de La Liga.

La pelota volverá a rodar este fin de semana en el futbol, sin embargo, los azulgranas todavía no tendrán actividad.

Los azulgranas, junto al Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Sevilla y Elche, iniciarán la temporada después del resto por haber terminado más tarde la anterior campaña.

El capitán del Barcelona Lionel Messi se entrenó este miércoles con el resto del equipo azulgrana, tras dos días de sesiones individuales, siguiendo el protocolo de La Liga.

En las imágenes publicadas por el club barcelonés se puede ver al astro argentino corriendo junto a sus compañeros, tras su decisión de seguir en el Barça.

Messi se incorporó el lunes al equipo, tras su infructuoso intento de abandonar el Barça, ejercitándose al margen del club durante dos días siguiendo el protocolo de la LaLiga a la espera de sus resultados de las pruebas de covid-19.

La “Pulga” había comunicado a la dirección del club el 25 de agosto su intención para abandonar el Barça, antes de dar marcha atrás para evitar un litigio judicial, según reveló en una entrevista con el medio Goal.com, aunque se mostró crítico con los directivos de la entidad.

