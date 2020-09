VIDEO. Lionel Messi se presentó a los entrenos del Barcelona

Lionel Messi acudió al centro de entrenamiento del Barcelona este lunes para reintegrarse al equipo, casi dos semanas después de enviar un burofax en el que anunciaba al club su intención de buscar un nuevo destino y tres días después de rectificar para decir que continuaba.

El argentino apareció conduciendo en la ciudad deportiva Joan Gamper justo después de las 16:00 horas (horario de España), constató un periodista de la AFP, para asistir a su primer entrenamiento junto con el nuevo técnico azulgrana, Ronald Koeman.

Messi ha sido la gran novedad en la Ciudad Deportiva del Barcelona. Había una gran expectación con su regreso. El resto de la plantilla, los profesionales que estaban disponibles porque no estaban lesionados ni tenían compromisos con sus respectivas selecciones, arrancaron la pretemporada hace justo una semana.

La decisión del internacional argentino de abandonar el club catalán provocó que se ausentara de esas primeras sesiones. Pero su continuidad, una vez el Barcelona no le ha permitido salir, le han forzado a regresar a la disciplina culé, a la que se ha sumado hoy. El entrenamiento ha sido puerta cerrada.

“Mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, el vestuario y para mí”, señaló el pasado viernes cuando comunicó que se quedaba.

Leo Messi returns to Barca training for the first time since asking to leave the club 📸 pic.twitter.com/oqxdBr0rJ2 — B/R Football (@brfootball) September 7, 2020

El próximo sábado, el Barcelona disputa su primer amistoso: será contra el Nàstic en el Estadio Johan Cruyff. Parece difícil que juegue Messi, ya que lleva menos cargas de trabajo que sus compañeros. Pero el capitán culé seguirá siendo la referencia del Barcelona esta temporada. Koeman cuenta con él.

*Con información de AFP