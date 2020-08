Barcelona reporta que Samuel Umtiti ha dado positivo por covid-19

El defensor francés Samuel Umtiti sigue viviendo un calvario con el Barcelona tras lesionarse en el Mundial de Rusia 2018.

Desde ese entonces el francés ha acumulado una serie de lesiones que le han obligado a pasar más tiempo fuera del terreno de juego que dentro del mismo.

Ahora, el defensor francés se perderá lo que resta de la Champions League por lesión, pero a esto se le suma una nueva mala noticia.

Tras las pruebas PCR realizadas este jueves el jugador del primer equipo Samuel Umtiti ha dado positivo por Covid-19. El afectado es asintomático, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio.

El Club ha informado a las autoridades deportivas y sanitarias competentes. Además, se han rastreado todas las personas que tuvieron contacto con el jugador para hacerles las pruebas PCR correspondientes.

El Barcelona, liderado por un Leo Messi que no esconde sus ganas de ganar la Champions, se enfrenta el viernes al poderoso Bayern de Múnich en los cuartos de final del torneo continental, sin derecho al error.

El equipo azulgrana intentará acercarse un poco más a la ‘Orejona’ tras eliminar el sábado al Nápoles en octavos, pero sin eliminar del todo las dudas sobre su juego.

🙏 @samumtiti has tested positive for coronavirus, @FCBarcelona have confirmed. The defender didn't travel with the team to Lisbon and is self-isolating at home. Get well soon! pic.twitter.com/gCsH4bbaOM

— 433 (@433) August 14, 2020