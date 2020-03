Dolores Aveiro sale del hospital y vuelve la tranquilidad para Cristiano

Después de haber estado durante tres semanas en un centro asistencial, la mamá de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ha sido dada de alta.

Aveiro sufrió un accidente cerebrovascular el pasado 3 de marzo y de emergencia fue ingresada al Hospital Doctor Nelio de Mendona.

Ahora Aveiro fue alejada para evitar un posible contagio con el Covid-19.

La mamá del delantero luso fue mandada a su casa, en la localidad de Madeira, para continuar con su recuperación.

Según se ha mencionado no puede tener contacto con ningún integrante de su familia, quienes se encuentran en cuarentena.

“Han sido días duros, de luchas y victorias, pero ya estoy en mi casita rodeada de amor de mi familia, que es mi fuerza, y de buena energía”, ha mencionado Aveiro.

También ha aprovechado para agradecer todos los mensajes de cariño que ha recibido en estos momentos, además del apoyo de su pareja, José Andrade.

If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world.#staysafe #playinside #playfortheworld pic.twitter.com/Ie5i9BjzEM

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 21, 2020