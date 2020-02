Conoce los detalles de la Liga Centroamericana de eSports que se disputará en Guatemala

Con el pasar de los años los videojuegos han pasado de ser un pasatiempo a un empleo de tiempo completo.

Tal es el caso de los streamers como Ninja, TFue, Gravesen, DjMariio entre otros que dedican su vida a los videojuegos.

En esta ocasión, Guatemala tendrá la oportunidad de mostrar el nivel que tiene en juegos como Fortnite, FIFA, entre otros.

I've dreamt of having a skin in Fortnite since I started playing the game. Today, my dream becomes reality. Get the Ninja Fortnite Skin in the Epic store Thursday 6 p.m. CST-Sunday 7 p.m. Don't forget to use code NINJA! #NinjaSkin #EpicPartner pic.twitter.com/xTn9UlbkGI

— Ninja (@Ninja) January 15, 2020