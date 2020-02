EA Sports FIFA conmemora cumpleaños 91 de "Chespirito"

El 21 de febrero el comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños, quien le dio vida a varios personajes en la pantalla chica, entre ellos, a El Chapulín Colorado estaría cumpliendo 91 años.

Y dicho evento fue utilizado por Electronic Arts bajo el sello de EA Sports FIFA para homenajear a Chespirito.

Bajo el hashtag #SiganmeLosBuenosFIFA20, EA Sports FIFA mostró una fotografía con tres ilustres futbolistas y exfutbolista mexicanos.

Se trata de Sebastián Córdova (América), Luis "el Matador" Hernández (examericanista) y Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers).

Quienes portan una playera con el icónico escudo de “El Chapulín Colorado”: un corazón de color amarillo y las letras CH de color rojo en el pecho.

Tras la publicación, decenas de comentarios se hicieron por parte de los seguidores y fanáticos a este tipo de videojuegos.

An unlikely superhero ❤️⚽A beloved character around the world 🌎 Bienvenida la LEYENDA!

El #Chapulín Colorado KIT is available in #FUT20 Objectives🔨 #SiganmeLosBuenosFIFA20 pic.twitter.com/vOOutF98ji

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 21, 2020