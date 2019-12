Saúl "el Canelo" Álvarez elegido el mejor boxeador de 2019

El boxeador de nacionalidad mexicana Saúl "el Canelo" Álvarez fue elegido como el mejor pugilista del 2019, según la Asociación Mundial de Boxeo.

Para Álvarez fue un año importante, pues logró derrotar a Daniel Jacobs, uno de los pesos medianos más fuertes.

Posteriormente, subió a la división de pesos medianos más fuertes y de forma autoritaria noqueó a Sergey Kovalev.

. @Canelo is @TheAthleticBOX ’s 2019 Fighter of the Year, the best campaign yet in the Mexican star’s hall-of-fame career https://t.co/Rd0Lg2YXLH

La Asociación Mundial de Boxeo (WBA por sus siglas en inglés) publicó el siguiente mensaje sobre Álvarez:

"Felicitaciones a Canelo por su premio al boxeador del año.

El boxeador mexicano tuvo un gran año después de derrotar a Jacobs y Kovalev", fue lo publicado por la ABM en su cuenta de Twitter.

Congratulations to @Canelo for his Boxer of the Year award. The Mexican fighter had a great year after defeating Daniel Jacobs, one of the strongest Middleweights, and then going up to the Light Heavyweight division and knocking out Sergey Kovalev spectacularly 🇲🇽🥊🔥 . pic.twitter.com/Gq37goycAM

— WBA Boxing (@WBABoxing) December 31, 2019