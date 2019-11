VIDEO. Saúl "Canelo" Álvarez noquea al ruso Sergey Kovalev

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se llevó el título de peso semipesado de la OMB al derrotar este sábado al ruso Sergei Kovalev por KO en el 11° asalto, logrando la hazaña de convertirse en campeón en cuatro divisiones luego de subir dos categorías.

"Canelo", que pasó de peso mediano a semipesado para esta pelea, ahora tiene 53 victorias, incluidas 36 por KO, una derrota y dos empates.

No fue sino hasta el round 11 cuando finalmente y de dos golpes, el mexicano envió a la lona a "Krusher", quien hasta tuvo que esperar varios segundos para volver en sí.

Álvarez propino un zurdazo que descontroló en primera instancia a su rival, pero después lo sentenció con un golpe directo con la derecha en el rostro.

Vuelvió al cuadrilátero

Álvarez se subió nuevamente al ring por primera vez desde una decisión unánime sobre Daniel Jacobs en mayo.

Por su parte, Kovalev defendió con éxito su cinturón con un nocaut en el undécimo asalto del británico Anthony Yarde en agosto en Rusia.

Aunque Álvarez ha boxeado en múltiples divisiones, nunca antes había superado el límite del peso súpermedio, donde el año pasado sometió en menos de tres asaltos al británico Rocky Fielding.

"Es el mejor en su división, es uno de los mejores. Por eso lo elegimos: para hacer historia peleando contra uno de los mejores", dijo Álvarez esta semana. "Me siento cómodo, me siento bien, veremos el sábado cómo va todo. Confío en mi resistencia, mi fuerza".

🇲🇽 Hoy más que nunca demostraremos de que estamos hechos. Vamos por el cuarto campeonato.

🇺🇸 Today more than ever we will prove what we are made of. Let's go for the fourth championship. #CaneloKovalev @DAZN_USA 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/Orfj7xFF0s

— Canelo Alvarez (@Canelo) November 2, 2019