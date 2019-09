David Faitelson arma tremenda discusión con el boxeador Saúl Canelo Álvarez

El polémico comentarista mexicano, David Faitelson, se ha enfrascado en una entretenida discusión con el famoso boxeador. ¿De qué se trata?

Resulta que Faitelson volvió a encender las redes sociales, y esta vez ha intercambiado un par de “golpes” con Saúl “Canelo” Álvarez.

Todo comenzó con un provocativo tuit del integrante de “Futbol Picante”, en el que llamó miedoso al pugilista.

“¿Por qué “Canelo” Álvarez no quiso la tercera pelea con Gennady Golovkin? Es simple: Por miedo”, escribió el periodista.

Sin embargo, una hora más tarde, el boxeador respondió con un agresivo tuit.

“Nada más la mía te cabe cabrón”, le respondió Álvarez, respuesta que provocó al comentarista a debatir el tema.

“No es el nivel de educación que yo esperaría de una figura pública como lo eres y significas tú”, dijo Faitelson.

Y continuó: “Si gustas, cuando quieras, con otro tipo de palabras ‘si las conoces’ nos sentamos a debatir”.

Ante la nueva respuesta del periodista, el deportista le respondió con “un gancho al hígado”.

“Debatir? De qué? De boxeo? Tú de boxeo no sabes nada”.

Pero la pelea no paró ahí, David reconoció que no sabe nada de boxeo por lo que decidió dar otro revés.

“Puede ser… Entonces… ¿Qué te parece si el debate es de educación? Por lo visto, el dinero y la fama no lo garantizan”, escribió.

Los dimes y diretes de estas reconocidas figuras públicas provocó una ola de reacciones en Twitter.

Yo jamás me he metido con tu familia. Al contrario, te respeto. Mis críticas son boxísticas (aunque según tú no sé nada). Y tú no me caes ni mal ni bien, simplemente, no me caes… https://t.co/tyl3BzWiNR

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 25, 2019