Sorteo octavos de final, UEFA Champions League 2020

La UEFA Champions League 2019-2020 ha entrado en su fase de emparejamientos.

Este lunes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final, que comenzarán a disputarse a partir del 18 de febrero.

A continuación el detalle de cómo han quedado los emparejamientos:

🚨 30-MINUTE WARNING 🚨

🌎 Where in the world are you watching the #UCLdraw ❓

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 16, 2019